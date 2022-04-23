Радник мера: окупанти "зачищають" від трупів драмтеатр у Маріуполі

Окупанти "зачищають" від тіл загиблих завали драматичного театру в Маріуполі, зруйнованого внаслідок бомбардування російським літаком, повідомляє УНІАН.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде зачистка завалів драматичного театру. В процесі окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею" , - заявив Андрющенко.

Він додав, що до цих робіт залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише в 2018-2019 роках при проведені реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище" , - заявив Андрющенко.

Росія скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі: що відомо

16 березня російські війська скинули бомбу на будівлю драмтеатру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище, і через тривалий обстріл довго час не було інформації про постраждалих.

Станом на 25 березня стало відомо, що у будівлі театру могли загинути близько 300 осіб. Мешканка Маріуполя, яка пережила бомбардування драмтеатру та йшла пішки до Бердянська, розповіла, що під час трагедії вона втратила бабусю та собак.