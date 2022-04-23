Подоляк: у Маріуполі можуть обміняти полонених росіян на цивільних

Звільнення людей з Маріуполя може відбутися у форматі обміну під час зустрічі переговорних делегації України та Російської Федерації у заблокованому військами Росії місті. Захисники Маріуполя не складатимуть зброї під час виходу, повідомляє Укрінформ.

Про це член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю, яке транслювалось у загальнонаціональному телемарафоні.

"Чому потрібно зібрати там певну кількість людей, наприклад, переговорників з двох сторін? Для того, щоб можна було проговорити, що це не здавання людей. На мій погляд, єдиний механізм, коли ми будемо і хтось з російської сторони, тоді ми домовимося , що це обмін, наприклад. Тобто ми віддаємо певну кількість полонених, але забираємо своїх людей. Вони (захисники Маріуполя – ред.) точно не здадуть зброю", – сказав Подоляк .

Він уточнив, що українська делегація пропонує російській приїхати до Маріуполя, щоб у результаті переговорів забрати із заблокованого міста людей, а далі продовжувати вирішувати питання з військового погляду.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (позивний - друг Калина) повідомив, що командування захисників Маріуполя спілкувалося з радником голови ВП Михайлом Подоляком та керівником переговорної групи Давидом Арахамією, які заявили про готовність прибути в Маріуполь на переговори з представниками Росії Володимиром Мединським з евакуації військового гарнізону. Арахамія та Подоляк підтвердили готовність провести переговори у Маріуполі. Станом на 22 квітня делегація Російської Федерації не відповіла на відповідну пропозицію.

Агресія Росії викликала в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомбять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

У заблокованому місті лишаються близько 120 тисяч мирних жителів.

Маріуполь продовжують боронити бійці полку "Азов", українська морська піхота, мотострілки.