ДПСУ повідомила про великі черги на в'їзді до України напередодні Великодня
Державна прикордонна служба повідомила про великі черги на в'їзді до України з Польщі напередодні Великодня, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у повідомленні служби у Telegram.
Станом на 09.00 23 квітня в окремих напрямках спостерігалося значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну.
Найбільші черги у напрямку України утворилися перед наступними пунктами пропуску:
- - "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;
- - "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;
- - "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;
- - "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
- - "Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;
- - "Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;
- - "Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.
Це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур, зазначили прикордонники.