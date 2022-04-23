ДПСУ повідомила про великі черги на в'їзді до України напередодні Великодня

ДПСУ повідомила про великі черги на в'їзді до України напередодні Великодня
Фото: Pixabay

Державна прикордонна служба повідомила про великі черги на в'їзді до України з Польщі напередодні Великодня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Станом на 09.00 23 квітня в окремих напрямках спостерігалося значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну.

Найбільші черги у напрямку України утворилися перед наступними пунктами пропуску:

  • - "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;
  • - "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;
  • - "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;
  • - "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;
  • - "Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;
  • - "Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;
  • - "Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.

Це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур, зазначили прикордонники.

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