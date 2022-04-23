ДПСУ повідомила про великі черги на в'їзді до України напередодні Великодня

Державна прикордонна служба повідомила про великі черги на в'їзді до України з Польщі напередодні Великодня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні служби у Telegram.

Станом на 09.00 23 квітня в окремих напрямках спостерігалося значне накопичення автотранспорту на виїзд з Польщі в Україну.

Найбільші черги у напрямку України утворилися перед наступними пунктами пропуску:

- "Дорогуськ – Ягодин" – близько 800 легкових авто та 250 вантажівок;

- "Зосин – Устилуг" – близько 200 легкових автомобілів;

- "Хребенне – Рава-Руська" – близько 100 легкових авто та 200 вантажівок;

- "Будомеж – Грушів" – близько 90 легкових авто;

- "Корчева – Краковець" – близько 400 легкових авто та 400 вантажівок;

- "Медика – Шегіні" – близько 700 легкових авто та 200 вантажівок;

- "Кросценко – Смольниця" – близько 170 легкових автомобілів.

Це накопичення виникло ситуативно і не залежить від порядку проходження прикордонно-митних процедур, зазначили прикордонники.