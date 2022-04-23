Держспецз'язку попереджає про можливі кібератаки на Великдень

Росія може спробувати здійснити нові кібератаки на Великдень. Українцям дали поради щодо захисту, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Зазначається, що на свята українці будуть активно користуватися месенджерами та соцмережами для привітання рідних. Зазвичай ворожі хакери використовують актуальні та чутливі теми для атак.

Держспецзв'язку надало декілька порад, як не стати жертвою кіберзловмисників: