Нуланд: США обговорюють з Україною безпекові запевнення, а не гарантії
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд наголошує, що Сполучені Штати ведуть з Україною переговори про безпекові запевнення, а не гарантії, повідомляє Європейська правда.
Нуланд утрималась від деталей, але зазначила, що обговорюються безпекові запевнення.
"Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати", - сказала Нуланд.
Вона підкреслила, що йдеться саме про запевнення навіть після уточнюючого запитання.
"Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно", - зазначила вона.
"Безпекові запевнення" – це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони.
Як відомо, Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.