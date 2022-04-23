Нуланд: США обговорюють з Україною безпекові запевнення, а не гарантії

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд наголошує, що Сполучені Штати ведуть з Україною переговори про безпекові запевнення, а не гарантії, повідомляє Європейська правда.

Нуланд утрималась від деталей, але зазначила, що обговорюються безпекові запевнення.

"Зараз тривають переговори між урядами, які є не публічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати" , - сказала Нуланд.

Вона підкреслила, що йдеться саме про запевнення навіть після уточнюючого запитання.

"Я сказала саме так, як сказала. І це наразі все, що я можу повідомити публічно" , - зазначила вона.

"Безпекові запевнення" – це термін Будапештського меморандуму, який передбачає відсутність зафіксованих гарантій захисту чи колективної оборони.

Як відомо, ​​Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.