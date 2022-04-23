У Міноборони РФ заявили, що США нібито готують "ядерну провокацію"

У Міноборони РФ заявили, що США нібито готують «провокацію», щоб звинуватити російських військових у тому, що вони застосують в Україні хімічну, біологічну чи ядерну зброю, повідомляє Новое время.

Як заявляють у Міноборони країни-агресора, найімовірнішим є варіант «провокації на хімічних та біологічних об'єктах» Харкова та Києва "з жертвами серед населення", а також на Запорізькій АЕС, яку окупували росіяни.

Приводом для проведення подібної "провокації" в Міноборони РФ назвали "успіхи Росії у проведенні з спеціальної військової операції".

Мета США, згідно з заявою, РФ полягає в тому, щоб чинити тиск на Індію та Китай та примусити їх до запровадження санкцій проти Росії.