Радник мера Маріуполя: окупанти мобілізують чоловіків для "армії ДНР"

Російські окупанти примусово вивозять чоловіків із Маріуполя. Після фільтрації їх мобілізують у "армію" так званої "Донецької народної республіки", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського та Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації в "армію ДНР". Переважно молоді чоловіки до 40 років. Їх направляють у напрямку Донецька", - зазначив він .

За його словами, уточнюється інформація щодо кількості "мобілізованих" та їх подальшої долі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани влаштувати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей примусову "мобілізацію".