ГУР: майже всіх "народних міліціонерів" бойовиків уже ліквідували

У бойовиків "ДНР" практично не залишилося "народних міліціонерів" – більшість загинула у боях під Маріуполем, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє головне управління розвідки.

У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР".

Встановлено, що за час участі у бойових діях "МВС ДНР" зазнало великих втрат.

Маріупольський напрямок:

до 1000 осіб. безповоротні втрати зокрема. 26 курсантів;

понад 2800 осіб. санітарні втрати;

Інші напрями:

близько 500 чол. безповоротні втрати;

близько 2100 осіб. санітарні втрати.

"Нестача "правоохоронців" призвела до погіршення ситуації з підтримкою "громадського правопорядку" та значно ускладнила подальшу примусову мобілізацію.

Міністр внутрішніх справ ДНР" ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування щодо начальника "Донецької академії МВС" та начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу".