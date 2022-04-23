Арестович: ворог проводить перегрупування, результати будуть невтішними для нього

Російські війська вже кілька діб проводять перегрупування у напрямку Слов'янська, Краматорська та Гуляйполя. Але результати будуть невтішними для нього, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.