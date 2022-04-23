Арестович: ворог проводить перегрупування, результати будуть невтішними для нього
Російські війська вже кілька діб проводять перегрупування у напрямку Слов'янська, Краматорська та Гуляйполя. Але результати будуть невтішними для нього, повідомляє РБК-Україна.
Про це свідчить звернення радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"Ворог продовжує зосереджувати головні зусилля у напрямі Слов'янськ - Краматорськ і намагається розвивати наступ у напрямку Гуляйполя. Проводить активні штурмові та пошукові дії, шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб зосередити на них основний удар. Але поки це йому вже не вдається вже шосту добу. підряд. Він там перегруповується, чекатимемо на результати цього перегрупування. Але щось мені підказує, що результати будуть невтішними для противника", - зазначив він.