Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України

Понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції, на якій обговорять підтримку України, що відбудеться 26 квітня на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bild.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі у п'ятницю зазначив, що було запрошено близько 40 країн. Він не назвав, які країни вже погодилися.

Раніше він говорив, що йдеться не тільки про країни НАТО і ця зустріч проходить не під егідою Альянсу.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де мова йтиме про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, але і на перспективу для зміцнення української армії.