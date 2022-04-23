Арестович: у Маріуполі окупанти поновили авіаційні удари по заводу "Азовсталь"

В Маріуполі російські окупанти поновили завдання авіаційних ударів по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські сили, повідомляє УНІАН.

Про це під час відеозвернення сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, яке оприлюднене на сторінці Офісу президента в Facebook.

"Є і непрості новини у нас. Непрості новини полягають у тому, що ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі "Азовсталі" і поновив авіаційні удари по території заводу, по району оборони наших військ, і спробує проводити штурмові дії" , - сказав Арестович.