У Тернополі автівка в'їхала у собор УГКЦ в центрі міста

У Тернополі в ніч на суботу, 23 квітня, автомобіль в'їхав в Архикатедральний собор УГКЦ. Водійку доправили у лікарню, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Нацполіції області Сергій Крета.

За його словами, ніхто не травмувався. На місці події працювали працівники поліції, управління поліції охорони, рятувальники та фахівці інших екстрених служб.

Працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки Ауді знесла центральні металеві двері собору. Вона заїхала всередину споруди та пошкодила церковне майно: машина розтрощила плащаницю та ікону.

Рятувальники змогли не допустити займання автівки. З допомогою лебідки вони відбуксирували автомобіль з приміщення храму. Водійку медики госпіталізували до одного з медичних закладів. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, що жінка сіла за кермо після конфліктної ситуації.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Подію класифікували за статтею 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

На сторінці собору в соцмережі повідомили: "Цієї ночі в нашому храмі відбулася прикра подія: акт вандалізму. Ніхто не постраждав. Усі деталі події повідомить Управління Національної Поліції в Україні. Богослужіння у храмі відбуваються згідно з графіком" .

На сторінці собору також повідомили, що після цієї події, Митрополит Василій Семенюк здійснив Чин освячення і благословення церкви.

Як повідомив настоятель Архикатедрального собору Орест Павліський, жінка автомобілем пошкодила ікону святого Шарбеля і гріб Господній, на якому стояла плащаниця.