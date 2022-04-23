ДПСУ: росіяни знову обстріляли прикордонників у Чернігівській області

Вчора ввечері з території Російської Федерації було обстріляно ділянку відділу «Горськ» Чернігівського прикордонного загону, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Близько десяти гранат, випущених з-за кордону з автоматичного гранатомета, розірвалися з української сторони поблизу прикордонного села Сеньківка», - йдеться у повідомленні .

У ДПСУ наголосили, що це вже четвертий зафіксований прикордонниками обстріл Чернігівської області з російської території після того, як сили оборони України витіснили загарбників із області. Два з трьох попередніх обстрілу ворог також цілив на ділянку кордону поблизу Сеньківки, але з мінометів.

Прикордонні наряди за вказаних обстрілів не постраждали.