Радник мера: окупанти депортували до Владивостока понад 300 маріупольців

Російські окупанти вивезли з Маріуполя у Владивосток понад 300 маріупольців, у тому числі 90 дітей, повідомляє УНІАН.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю" , - йдеться у повідомленні.

"Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії" , - додав радник мера.

Він зазначив, що найбільший цинізм полягає у тому, що у Приморському краї для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові освітні заняття у пункті тимчасового перебування, бо, як заявляє представник місцевої влади цього регіону РФ, в українських дітей "є проблеми з російською мовою".

"Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації" , - наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти "зачищають" від тіл загиблих завали драматичного театру в Маріуполі.