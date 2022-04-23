Денисова: викрадених в Україні 27 сиріт передали сім'ям у підмосков'ї

Російські загарбники передали під опіку сім'ям у підмосковній Апрелівці 27 дітей-сиріт, незаконно вивезених із України, повідомляє Укрінформ.

Про це уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

За її словами, "викрадених в Україні дітей рашисти влаштовують у свої сім'ї".

«Зі ЗМІ агресора стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей», - поінформувала омбудсман .

За її словами, відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт чи позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своєї родини.

Також невідомі умови перебування дітей, стан здоров'я та чи враховувалася думка дітей при влаштуванні їх у такі сім'ї, зауважила омбудсман.

Денисова наголосила, що «вивіз РФ українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми».

"Дії окупантів порушують обов'язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, та норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, що забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - заявила уповноважена .

Денисова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Як повідомлялося, 21 квітня Денисова поінформувала з посиланням на російські ЗМІ, що з України до РФ вивезли понад 915 тисяч людей, з яких 170 тисяч – діти.