Шмигаль обговорив із главою МВФ подальшу допомогу Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із керуючою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання подальшої допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

"Міжнародний валютний фонд одним із перших надав Україні суттєву фінансову підтримку в розмірі 1,4 млрд доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Особисто подякував за це керуючому директору МВФ Крісталіні Георгієвій під час нашої зустрічі у Вашингтоні" , - заявив Шмигаль.

Сторони обговорили питання подальшої допомоги Україні з боку МВФ у короткостроковій перспективі та в питанні довгострокового відновлення України.

Шмигаль наголосив, що високо цінує рішення про створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі.