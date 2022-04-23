Шмигаль обговорив із главою МВФ подальшу допомогу Україні
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із керуючою директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання подальшої допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.
"Міжнародний валютний фонд одним із перших надав Україні суттєву фінансову підтримку в розмірі 1,4 млрд доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Особисто подякував за це керуючому директору МВФ Крісталіні Георгієвій під час нашої зустрічі у Вашингтоні", - заявив Шмигаль.
Сторони обговорили питання подальшої допомоги Україні з боку МВФ у короткостроковій перспективі та в питанні довгострокового відновлення України.
Шмигаль наголосив, що високо цінує рішення про створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі.
"Окремо подякував пані Георгієвій за позицію МВФ стосовно того, що допомога Україні для фінансування бюджетного дефіциту має бути переважно грантовою, а не кредитною", - заявив прем’єр-міністр.