Денисова: на Херсонщині окупанти викрали зерно з елеватора

Російські окупанти викрали зерно з елеватора на Херсонщині. Його вивезли на територію Криму, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що російські військові спустошили елеватор у селищі Новоолексіївка. При цьому поїзд із написом "зерно" помітили у Криму. Він виїжджав із півострова через Керченський міст.

Крім того, підрозділ "кадировців" захопив підприємство "Агроспівдружність", яке обробляє близько 20 тисяч гектарів землі у Генічному районі.

"Дії РФ на окупованих територіях це військовий злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрали агротехніку, її виявили у Чечні - на території фірми, яку пов'язують із Рамзаном Кадировим.