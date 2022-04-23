Гайдай: із Луганської області вдалося евакуювати понад 110 цивільних

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай прозвітував про результати евакуації з населених пунктів небезпечного регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови області.

Протягом дня владі вдалося евакуювати у безпечні області понад 110 людей. Зокрема, з Попасної виїхали 52 особи, з Лисичанська – 32, а із Сєвєродонецька – 30.

Гайдай нагадав, що організована евакуація є безкоштовною. Мирним жителям для виїзду достатньо прийти до місць збору або дати знати про себе. Обласне керівництво також евакуює людей з обмеженими можливостями та поранених. З Попасної вивезли людину з ампутованою ногою та пораненого уламком снаряда.

Паралельно з евакуцією Луганська ОВА доправила гуманітарну допомогу до населених пунктів Попаснянської громади. Вантаж отримали мешканці Камишевахи, Миколаївки та Врубівки.