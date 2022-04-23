ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою

ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів після збою. Сьогодні спостерігалися проблеми в роботі банкоматів і терміналів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив представник банку Олег Серга.

"ПриватБанк відновлює стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Дякую за розуміння!" ,- зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в роботі ПриватБанку стався технічний збій, у зв'язку з чим спостерігалися перебої в "Приват24" та інших сервісах.