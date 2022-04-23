Українські військові збили ворожий безпілотник у Луганській області

Українські військові збили ворожий безпілотник у Луганській області
Фото: Facebook

Українські захисники збили ворожий безпілотник на Луганщині. "Орлан" літав на низькій висоті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначається, що нацгвардійці поверталися із виконання завдання. Під час маршруту вони побачили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.

"Хлопці зупинилися, вийшли з авто та прицільною стріляниною вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати та завис на дереві", - додає прес-служба.
Українські військові збили ворожий безпілотник у Луганській області
Фото: українські військові збили ворожий безпілотник у Луганській області facebook.com/RapidReactionBrigade)

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