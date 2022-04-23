Українські військові збили ворожий безпілотник у Луганській області

Українські захисники збили ворожий безпілотник на Луганщині. "Орлан" літав на низькій висоті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначається, що нацгвардійці поверталися із виконання завдання. Під час маршруту вони побачили ворожий безпілотник, який літав на низькій висоті.

"Хлопці зупинилися, вийшли з авто та прицільною стріляниною вразили ворожий Орлан зі стрілецької зброї. Апарат почав падати та завис на дереві", - додає прес-служба .