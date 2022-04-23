Майже 3 млн осіб виїхали до Польщі з України

Майже 3 мільйони людей виїхали з України до Польщі після нападу Росії 24 лютого, повідомляє Українська правда.

Такі дані наводить прикордонна служба Польщі.

У п’ятницю, 22 квітня, польські прикордонники оформили 17,7 тисяч подорожуючих – менше майже на 11% у порівнянні з попереднім днем ​​(19,9 тисяч).

У суботу до 07.00 ранку 4000 осіб перетнули кордон, зменшення на 11,5%.

З 24 лютого загалом кордон України в напрямку Польщі перетнули 2,922 мільйона осіб.