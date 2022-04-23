ГУР: РФ завершує перегрупування для наступу

Бої, що почалися цього тижня, - це спроба визначити найбільш вразливі місця оборони ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

Росія завершує перегрупування військ для масштабного наступу. Про це в ефірі телемарафону у суботу, 23 квітня, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які досі були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, противник зараз у всіх напрямках намагається визначити найбільш уразливі місця Збройних Сил України для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ та закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі”, – сказав Скибицький .

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні для розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутної колії з окупованим Кримом.