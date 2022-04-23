ОВА: на Дніпропетровщині повернули комендантську годину на Великдень

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко відкликав своє рішення про відміну на території області комендантської години в ніч на Великдень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал глави області.

На Дніпропетровщині комендантська година діятиме з 23:00 суботи до 5:00 неділі. Виходити надвір у цей час заборонено.

"На жаль, є незаперечні дані від розвідки та СБУ про можливі провокації та ракетні удари в місцях масового скупчення людей. Враховуючи це, змушені скасувати розпорядження про відміну комендантської години і ввести її на Великдень", - заявив Резніченко .

Глава ОВА закликав мешканців області залишатися вдома. Обласне керівництво також закликало віруючих дивитися богослужіння через ТБ або онлайн.