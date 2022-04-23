В Одесі лунають вибухи: є повідомлення про ракетний удар

В Одесі та області лунає повітряна тривога, є повідомлення про влучання в об'єкти інфраструктури міста, повідомляє Українська правда.

О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. За даними місцевих ЗМІ горить житловий будинок.

ОК "Південь" повідомило, що по Одесі завдано ракетного удару. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Працює протиповітряна оборона. Небезпека не минула. Мешканців закликають бути в укриттях. Також влада просить не публікувати жодного відео чи фото.