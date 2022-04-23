Залужний закликав українців не оцінювати публічно бойові дії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав українців утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення, рішень командирів та вірити в ЗСУ. Зокрема, він звернувся до блогерів, які мають широку аудиторію, повідомляє Новое время.

За словами Залужного, військове керівництво України не надає жодної важливої інформації про поточні операції, а в соцмережах періодично з’являється інформація, яку ворог використовує для нанесення втрат ЗСУ.

«Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації. Вірте Збройним Силам України. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!» — ідеться в Facebook головнокомандувача .

Раніше Залужний закликав політиків, які перебувають у тилових містах, не принижувати українських захисників своїми «експертними оцінками».