WSJ: Росія обходить заборону на продаж нафти

Протягом квітня Росія збільшила постачання нафти ключовим партнерам із Заходу в обхід санкцій. Один з найпопулярніших способів доставлення: танкер з позначкою «пункт призначення невідомий». Через це формується непрозорий ринок, на якому важко відстежити походження нафти, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

За даними TankerTrackers експорт нафти з портів РФ до країн Євросоюзу за квітень зріс у середньому до 1,6 мільйона барелів на день. У порівнянні, у березні постачання знизилися до 1,3 мільйона на день. Ресурс Kpler наводить подібні дані: у квітні експорт виріс до 1,3 мільйона барелів на день, порівнюючи з 1 мільйоном в середині минулого місяця.

Зростання постачань до Європи протягом останнього місяця свідчить про те, що країни знайшли обхідні шляхи для покупки російської нафти, пише видання.

Способи обходу санкцій покликані приховати походження нафти на тлі стурбованості західних трейдерів репутаційними ризиками від торгівлі з РФ, яка розв’язала криваву війну і чинить військові злочини на території України. Але поряд з тим західні компанії продовжують імпортувати російську нафту, бо прагнуть підтримати економіку та запобігти зростанню цін на палива, пише WSJ.

Так останнім часом на багатьох танкерах з’явилося позначення «невідомий пункт призначення». Як зауважують аналітики та трейдери, це є ознакою того, що нафту перевозять на більші судна в морі, вивантажують, а потім змішують з вантажем корабля. Ця не нова схема, додають вони, раніше допомагала експортувати нафту з таких підсанкційних країн, як Іран та Венесуела.

Станом на сьогодні, згідно з інформацією TankerTrackers, на танкери без запланованого маршруту завантажили понад 11,1 мільйона барелів. Це більше ніж у будь-яку іншу країну.

За словами трейдерів, на ринку також пропонуються нові сорти нафтопродуктів, які отримали назву латвійської та туркменської нафти, але насправді вони містять значну кількість російської нафти.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України США, Великобританія, Канада та Австралія заборонили імпорт російської нафти. ЄС більш залежний від російських енергоносіїв, імпортуючи 27% своєї нафти з країни. Європейські лідери також обговорюють, чи вводити ембарго на російську нафту, але рішення поки що не ухвалене, оскільки в ЄС прагнуть уникнути шкоди для власної економіки через зростання цін на енергоносії.

Попри відсутність санкцій, багато європейських енергетичних компаній протягом кількох тижнів після вторгнення оголосили, що відмовляться від російської нафти через репутаційні ризики. Однак, за даними ЗМІ, деякі компанії попри офіційні заяви вдалися до приховування походження нафти замість відмови від неї.