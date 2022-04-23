На Великдень у восьми областях України оголосили штормове попередження

У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті, повідомляє УНІАН.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

"24 квітня вночі та вранці в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень на Закарпатті та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с" , - йдеться у попередженні.

Через негоду І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Волинська

Рівненська

Львівська

Тернопільська

Хмельницька

Закарпатська

Івано-Франківська

Чернівецька.

Погода в Україні на Великдень / фото Укргідрометцентр

Також, за даними Укргідрометцентру, 23-25 квiтня на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

Нагадаємо, відчутне потепління в Україні очікується наступного тижня - 25 квітня - 1 травня. В Українському гідрометцентрі зазначили, що у понеділок, 25 квітня, максимальна температура повітря в нашій країні очікується +23 градуси - найтепліша погода очікується в Одеській області.