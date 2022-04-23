На Великдень у восьми областях України оголосили штормове попередження
У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті, повідомляє УНІАН.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
"24 квітня вночі та вранці в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень на Закарпатті та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Через негоду І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Волинська
- Рівненська
- Львівська
- Тернопільська
- Хмельницька
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Чернівецька.
Також, за даними Укргідрометцентру, 23-25 квiтня на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.
Нагадаємо, відчутне потепління в Україні очікується наступного тижня - 25 квітня - 1 травня. В Українському гідрометцентрі зазначили, що у понеділок, 25 квітня, максимальна температура повітря в нашій країні очікується +23 градуси - найтепліша погода очікується в Одеській області.