Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні провів зустріч із радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал прем'єра.

Український прем'єр під час візиту за океан провів чергові перемовини. Шмигаль мав "плідну зустріч" із радником президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Салліваном.