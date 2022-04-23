Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні провів зустріч із радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал прем'єра.
Український прем'єр під час візиту за океан провів чергові перемовини. Шмигаль мав "плідну зустріч" із радником президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Салліваном.
"Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", – написав очільник уряду.