VRT: Бельгія передасть Україні артсистеми та протитанкові комплекси

Уряд Бельгії ухвалив надати Україні додаткове новітнє озброєння для захисту від російського вторгнення, що може включати протитанкові та артилерійські системи, пише VRT, повідомляє Новое время.

Ключові міністри федерального уряду ухвалили рішення про доставлення нової партії озброєння, аби допомогти Україні зупинити російське вторгнення. Нова постача включатиме протитанкову зброю і, ймовірно, важку артилерію, пише видання.

Як зазначається, протитанкові комплекси мають надійти від оборонної промисловості, тому що в армії немає необхідних запасів такої зброї. Це означає, що перед доставленням в Україну ці комплекси мають бути викуплені урядом Бельгії. На цей час не повідомляється про конкретну кількість таких комплектів.

Артилерійські системи уряд Бельгії планує викупити в однієї з фірм, яка деякий час тому придбала їх — у того ж таки уряду. За неофіційною інформацією, ця комерційна структура зажадала набагато вищу ціну за ту, що була сплачена при купівлі.

"Дотепер постачання Бельгії в Україну включали лише невеликі предмети: боєприпаси, шоломи, бронежилети та стрілецьку зброю. Але після того, як війна у східній частині Донбасу набула ескалації, відразу кілька країн, включаючи США, Канаду, Велику Британію та Нідерланди пообіцяли поставити важке обладнання. Бельгія зараз іде по їхнім слідам, готуючи для доставлення п’яту партію" , — ідеться у повідомленні.

Як зазначає VRT, Бельгія також надсилає в Україну команду криміналістів для ідентифікації жертв злочинів російської армії. Задля їхньої безпеки це робиться в рамках скоординованих зусиль Євросоюзу. Ці криміналісти допоможуть установити, чи жертви загинули внаслідок воєнних злочинів. Така експертиза є дуже важливою для майбутнього суду над воєнними злочинцями.