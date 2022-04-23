ОВА: у Київській області відновлено газопостачання у 103 населених пунктах
У Київській області повністю або частково відновили газопостачання газу у 103 населених пунктах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Зокрема, газопостачання відновлено у таких районах:
- Бучанський - 56 населених пунктів;
- Броварський - у 36 населених пунктів;
- Вишгородський - 10 населених пунктів;
- Фастівський - 1 населений пункт.
Також без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів: у Бучанському районі - 14: у Вишгородському - 3.
Зазначається, що напередодні Великодня світлом забезпечили 3 159 родин.
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області через обстріли майже 110 тисяч споживачів без світла.
Також ми писали, що у Київській області очистили більше 300 км доріг та вулиць і відкрили рух 7 переправами.