Welt: німецький концерн просить дозволу на постачання Україні 100 БМП Marder

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до уряду Німеччини за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder, повідомляє Новое время.

Про це пише газета Welt am Sonntag.

За даними видання, запит надійшов до міністерства економіки ФРН і його передали до Федеральної ради безпеки. Окрім німецького лідера Олафа Шольца, до неї входять керівник відомства федерального канцлера та низка міністрів.

Як пише газета, це свідчить про те, що найближчими днями орган має вирішити, чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. Сам Rheinmetall Landsysteme готовий продати БМП Україні «у найкоротші терміни», а першу партію можна поставити Києву «протягом кількох тижнів». За даними Welt, це перша подібна заявка від початку війни Росії проти України.

Цього тижня Шольц заявив, що постачання озброєння для України із запасів бундесверу навряд чи можливе, оскільки можливості Берліна «досягли межі». Водночас він оголосив про наміри фінансувати прямі поставки зброї Києву від німецьких виробників.

За перший місяць вторгнення (станом на кінець березня) Німеччина поставила Україні озброєнь та оборонних товарів на суму 186 млн євро. Серед них були гранатомети, зенітні ракети, кулемети та боєприпаси до них, проте не було важкого озброєння: танків і бронетехніки, вертольотів та винищувачів, артилерії.

Україна розраховувала закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у їхнього виробника — німецької компанії Rheinmetall. Проте уряд Шольца прохолодно поставився до таких ідей, озвучивши за останні тижні цілу низку причин, які нібито перешкоджають поставкам важкої зброї в Україну.