ОВА: Росія вдарила ракетою по Дніпропетровській області

Росія вчинила ракетний удар по Дніпропетровській області, повідомляє УНІАН.

Подробиці обстрілу повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Є "приліт" у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села та залишила у землі величезну воронку глибиною більше 4 метрів. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці" , - зазначив він.

За інформацією Резніченка, людей там не було, тому що в цьому районі давно ніхто не живе.

"Окупанти продовжують цілити по "стратегічних" об'єктах. "Демілітаризують" наші поля і городи" , – іронічно додав голова ОВА.

Нагадаємо, 21 квітня на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів російських окупантів постраждали п'ятеро людей.