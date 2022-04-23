Одесу обстріляли ракетами: відомо про п'ятьох загиблих та два десятки поранених

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Одеси крилатими ракетами вже відомо про п'ятьох загиблих і 18 поранених українців, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він уточнив, що йдеться лише про тих, кого вже знайшли. Єрмак не виключає, що кількість жертв зростатиме.

"Серед убитих – тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покаране" , - написав він.





Ракетний обстріл Одеси

Сьогодні по місту було завдано ракетних ударів, є потрапляння в інфраструктурні об'єкти та житловий сектор. Відомо, що росіяни в проміжку з 14 до 15 години випустили кілька крилатих ракет. Вони були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

"Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет" , - йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначимо, напередодні в Росії заявили про нові плани - російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я, а також "впливу на життєво важливі об’єкти української економіки".​