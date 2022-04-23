Найєм: Україна обмежила ввезення автомобілів з ЄС для своїх потреб

Українська влада вирішила обмежити кількість пунктів розмитнення автомобілів із Європейського Союзу для власних потреб через недоречне утворення черг на кордоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.

Нульове мито на розмитнення авто для власних потреб працюватиме лише на восьми пунктах пропуску. Таке рішення ухвалили через черги на кордоні, що заважають проїхати гуманітарним вантажам.

Із 00:00 понеділка, 25 квітня розмитнити авто за нульовою ставкою можна буде в пунктах пропуску:

на польському кордоні: "Угринів", "Грушів", "Смільниця", "Устилуг";

на словацькому кордоні: "М. Березний";

на угорському кордоні: "Дзвінкове", "Косино".

"Оформлення нових транспортних засобів об'єктивно займає багато часу, через що у величезних чергах цілодобово простоюють волонтери з гуманітарними вантажами – спорядженням для бійців, продуктами харчування та медикаментами" , – відзначив Найєм.

Окрім того, він натякнув, що запроваджені пільги деякі українці використовують у своїх цілях. Поруч із ввезенням автомобілів на потреби ЗСУ чи тероборони до України потрапили й десятки елітних авто. Наприклад, BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 року випуску та Cadillac Escalade.