The Telegraph: країни ЄС продавали Росії озброєння в обхід ембарго

Німеччина і Франція обходили ембарго Європейського союзу на постачання зброї Росії, введене у 2014 році після анексії Криму та вторгнення на Донбас, повідомляє УНІАН.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, німецькі та французькі компанії постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку в обхід ембарго. Всього за час дії обмежень вони поставили в Росію військової техніки на суму 273 млн євро.

The Telegraph припускає, що цю зброю російські окупанти використовують у війні проти України.

"Вони відправили (Москві) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети та гармати, попри ембарго ЄС на постачання зброї в Росію, введене після (окупації) Криму у 2014 році" , - зазначає газета.

Також видання повідомляє, що принаймні 10 країн-членів НАТО експортували з Росії озброєння майже на 350 млн євро. Близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими та французьким компаніям.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у Росії, і в цей час блок платить Москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів" , - пише видання.

Цього місяця Єврокомісія виявила лазівку для обходу ембарго та закрила її лише після наростання протестів з боку країн Балтії та східних країн-членів ЄС.

Посли Польщі та Литви ініціювали внесення змін до тексту початкового ембарго на постачання зброї в РФ. За даними Європейської комісії, країни ЄС минулого року продали Росії зброю та боєприпаси на суму 39 мільйонів євро. Тоді Кремль готувався до вторгнення в Україну.

Голова комітету з питань оборони Тобіас Елвуд заявив, що всі країни-члени НАТО повинні заявити, що вони не продають зброю Росії.

"Якщо ми погоджуємося з тим, що Росія зараз становить екзистенційну загрозу європейській безпеці, то нема виправдань жодній європейській країні, яка продовжує постачати Росії зброю" , – сказав він.

Разом з Німеччиною та Францією, зброю Росії з 2015 по 2022 рік продавали: