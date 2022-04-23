Обстріл Одеси: рятувальники загасили пожежу, кількість жертв зросла

Після того, як Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, багатоповерховий будинок охопило полум'я, проте рятувальникам вдалося впоратися з пожежею. Наразі триває розбір завалів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили у ДСНС.

В результаті ракетного обстрілу окупантів в Одесі постраждала багатоповерхівка, внаслідок влучання загинули 6 людей (раніше було відомо про 5), серед загиблих – немовля. Після обстрілу у будинку виникла пожежа.

Рятувальникам протягом кількох годин вдалося загасити вогонь.

З-під завалів врятовано 2 особи, евакуйовано 86 осіб. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки, роботи тривають.

"23 квітня близько 14:35 у Київському районі Одеси внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок з подальшим загоранням квартир на 4 та 5 поверхах. О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м2. Близько 17:00 – ліквідовано.

На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб.