МЗС: Туреччина закрила небо для російських літаків, які перевозили солдатів до Сирії
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна закрила повітряний простір для російських літаків, що перевозили солдатів до Сирії, повідомляє УНІАН.
Про це він розповів журналістам під час візиту в Уругвай, пише Yeni Şafak.
Чавушоглу оголосив, що повітряний простір закрито для російських військових і цивільних літаків, що прямують до Сирії. Дозвіл на польоти закінчився в квітні.
Водночас він нагадав, що Туреччина не приєднувалася до санкцій проти Росії.
"Якщо будь-яка компанія хоче вести бізнес в Туреччині, вона повинна діяти відповідно до наших законів і дотримуватися міжнародного права. Ми не допускаємо жодної незаконної діяльності", - зазначив він.
Раніше Чавушоглу заявив, що у складі НАТО є країни, які хочуть продовження війни в Україні, оскільки це здатне послабити Росію.