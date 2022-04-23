ВМС: українські морпіхи готуються до нових боїв із російськими окупантами

На півдні України триває інтенсивна підготовка підрозділів морської піхоти для боротьби з російськими окупантами, повідомляє УНІАН.

Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що підрозділи морської піхоти проходять процес відновлення боєздатності та подальшого злагодження для виконання завдань за призначенням.

"Цього разу морпіхи тренувалися здійснювати рейдові та антидиверсійні дії у складі підрозділів. Слід зазначати, що більшість особового складу, з яким проводили заняття, вже мають за плечима значний бойовий досвід. Воїни брали участь у бойових діях, зокрема, і на південному напрямку під час широкомасштабного вторгнення російських загарбників, тому знають, як діяти в різних ситуаціях бойового застосування. Тож під час тренування більше звертали увагу на тактичні особливості виконання завдання, покращення злагодженості та взаємодії в різних умовах бою" , - йдеться в повідомленні.

В повідомленні цитують одного з інструкторів - штаб-старшину Романа, що "на першому етапі морські піхотинці відпрацювали висування в район призначення, захоплення блокпоста, порядок дій у разі потраплянні в засідку. На другому — виконали завдання з ведення наступальних дій, оточення та знищення противника штатним озброєнням". Він зазначив, що основна увага під час тренування приділялася роботі сержантів, бо саме від командирів відділень залежить, як ефективно військовослужбовці будуть виконувати завдання, бо якщо командир розгубився, затримався з відповідними рішеннями, особовому складу важко буде досягнути необхідного результату.

фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

В повідомленні зазначається, що перший і другий етапи пройшли майже без зауважень - командири відділень та їхні підлеглі діяли чітко і впевнено.

"Найбільш вдало морські піхотинці діяли на заключному етапі занять — під час атакуючих дій. Піхотинці почали обходити умовного противника з флангів, а потім за підтримки кулеметників та розрахунків гранатометників успішно знищили визначені цілі" , - повідомили в ВМС ЗСУ.

Представник Командування ВМС ЗС України відзначив, що під час заключного етапу підготовки було успішно реалізовано всі необхідні завдання з відновлення боєздатності підрозділу.