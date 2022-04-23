Подоляк: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, війна прийде до Європи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк знову закликав Євросоюз відмовитись від імпорту російської нафти, повідомляє Новое время.

"Коли ми казали, що Північний потік-2 — це питання безпеки, нам говорили: „Давайте не спекулювати безпекою, коли йдеться про бізнес“. Сьогодні ми кажемо: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, рано чи пізно війна прийде у Європу. Часу вагатися більше немає" , — написав Подоляк у Twitter.

7 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав запровадити повне ембарго на імпорт російської нафти, вугілля, ядерного палива та газу, створити трибунал ООН для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та збільшити постачання зброї Україні.

Водночас Євросоюз досі не затвердив запровадження ембарго на нафту та газ і РФ.