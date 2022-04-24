Шмигаль: Україна і Польща посилять співпрацю в залізничній сфері

Україна підписала з Польщею меморандум про посилення співпраці в залізничній сфері. Під документом поставили свої підписи прем'єр-міністр Денис Шмигаль і його польський колега Матеуш Моравецький, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами Шмигаля, в ході зустрічі з Моравецьким сторони обговорили відновлення України від наслідків російської повномасштабної агресії і війни.

"Після розв'язання РФ повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена" , - зазначив прем'єр.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Відзначається, що це дозволить кардинально збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту в ЄС і світові ринки через Європу.