Мер: окупанти в Мелітополі викрали консула Болгарії

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали почесного консула Болгарії, заявив мер міста Іван Федоров, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За його словами, про викрадення консула Болгарії в Мелітополі стало відомо ввечері в суботу.

Федоров зазначив, що викрадення чиновників, представників самоврядування, волонтерів та активістів - звичайна практика російських загарбників.

"Моїх колег викрали по всій країні понад 50. Сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика. Вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої" , - сказав мер, який раніше сам пережив російський полон.

Також Федоров додав, що рашисти в захоплених населених пунктах України викрадають місцевих жителів і намагаються мобілізувати їх у свою армію.