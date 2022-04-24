Мер: окупанти в Мелітополі викрали консула Болгарії
Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали почесного консула Болгарії, заявив мер міста Іван Федоров, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
За його словами, про викрадення консула Болгарії в Мелітополі стало відомо ввечері в суботу.
Федоров зазначив, що викрадення чиновників, представників самоврядування, волонтерів та активістів - звичайна практика російських загарбників.
"Моїх колег викрали по всій країні понад 50. Сьогодні 29 перебувають у в'язницях окупантів. Щодо активістів, бізнесменів - в окупантів це суцільна практика. Вони викрадають всіх, хто має свою думку, патріотичні настрої", - сказав мер, який раніше сам пережив російський полон.
Також Федоров додав, що рашисти в захоплених населених пунктах України викрадають місцевих жителів і намагаються мобілізувати їх у свою армію.