Арестович: окупанти хочуть вивести українських полонених на "парад" 9 травня

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що, за деякими даними, російські окупанти хочуть провести українських військовополонених під час «параду» 9 травня в окупованому Донецьку і в Маріуполі, де тримають оборону українські захисники, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю російському правозахиснику і громадському діячу Марку Фейгіну Арестович наголосив, що це буде воєнним злочином та порушенням Женевської конвенції.

"Якщо вони це зроблять, то начувайтесь — є такий гарний український вираз. Як це буде російською? "Нє обєссудьтє". Вважайте, що я вас попереджаю напівофіційно: буде горе. Буде парад наших полонених — чекайте" , — сказав він.

Раніше в Міністерстві оборони Великої Британії повідомляли, що Росія, ймовірно, хоче досягти хоч якихось серйозних успіхів в Україні до 9 травня.

16 квітня віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що в полоні російських окупантів перебувають близько 700 українських військовослужбовців і понад 1000 цивільних.