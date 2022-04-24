У США відмовилися коментувати візит в Україну американських чиновників

Офіційні представники США відмовилися коментувати заяву Зеленського про візит в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена і американського міністра оборони Ллойда Остіна, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Білий Дім і Держдепартамент не коментують візит американських представників до Києва. Журналісти звернулися до Міністерства оборони США за коментарями, але поки відповіді немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд до Києва Ентоні Блінкена і Ллойда Остіна. За його словами, вони відвідають столицю в неділю, 24 квітня. Глава держави зазначив, що на цій зустрічі він обговорить список зброї, яка потрібна Україні, і темпи її постачання.