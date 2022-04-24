У Франції відбувається другий тур президентських виборів

24 квітня у Франції відбувається другий тур виборів президента. Рейтинги напередодні голосування пророкували перемогу чинному лідеру країни. Еммануель Макрон значно збільшив відрив від Марін Ле Пен, хоча у першому турі різниця між кандидатами становила менш ніж 5%, пише Анна Березина, РБК-Україна.

Другий тур виборів

У неділю, 24 квітня, громадяни Франції знову голосують за кандидатів на посаду глави держави.

За результатами першого туру 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Тому було призначено повторне голосування, де беруть участь два кандидати з максимальними результатами:

чинний президент Еммануель Макрон – від партії "Вперед, Республіка";

Марін Ле Пен – від партії "Національне об'єднання".

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 (з 09:00 за Києвом). Перші результати екзит-полів оприлюднять після завершення голосування – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Еммануель Макрон має намір виступити перед громадянами після закінчення виборів у Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі.

Прогнози на результат другого туру

У передвиборчих опитуваннях Еммануель Макрон суттєво зміцнив свої позиції за тиждень до голосування.

У прогнозах Ifop його рейтинг піднявся з 53,5% до 55,5% за період 15-21 квітня. Марін Ле Пен за цей час втратила два пункти – з 46,5% до 44,5%.

Фото: рейтинги кандидатів перед другим туром (ifop.com)

Три соцопитування пророкують перемогу чинному президентові із середнім результатом 56,6%. Дослідження Ipsos показало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.

Варто зазначити, що під час 2-го туру виборів у Франції у 2017 році Еммануель Макрон переміг із результатом 66,1%. За Марін Ле Пен 5 років тому проголосували 33,9% виборців.

За даними Ipsos Sopra Steria, у 2022 році розрив між кандидатами може скласти 15%.

Фото: рівень підтримки кандидатів на виборах у Франції у 2017 та 2022 роках (twitter.com/EuropeElects)

На дебатах переміг Макрон

За 4 дні до голосування кандидати провели прямі теледебати. Еммануель Макрон та Марін Ле Пен обговорили соціальні питання, економіку, екологію, сперечалися про Росію та війну з Україною.

Чинний президент розкритикував свою опонентку через зв'язки з Кремлем і назвав Росію її "банкіром". Як відомо, партія "Національне об'єднання" 8 років тому брала позику у "Першого чесько-російського банку". Також Макрон згадав слова Ле Пен про те, що вона вважає Крим частиною Росії.

Щодо війни в Україні президент назвав завданням Франції та Європи не допустити ще більшої ескалації конфлікту. Марін Ле Пен підтримала зусилля Макрона щодо пошуку шляхів до миру в Україні.

Водночас вона виступила проти ембарго на енергоресурси з РФ. Крім того, кандидат у президенти заявила, що санкції призведуть до створення небезпечного союзу Росії та Китаю.

Згідно з опитуванням телеканалу BFMTV, після дебатів найбільшу підтримку глядачів отримав Еммануель Макрон - 59%. За Марін Ле Пен проголосували 39%, а ще 2% глядачів не змогли визначитись.

Результати першого туру

У першому турі голосування взяли участь 12 кандидатів. Явка виборців становила 73,7%

З невеликим відривом перемога дісталася Еммануелю Макрон. Голоси розподілилися так:

Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 27,84%;

Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") – 23,15%;

Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") – 21,95%.

Ерік Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосів;

Валері Пекресс ("Республіканці") – 4,78%;

Яннік Жадо ("Європа – Екологія – Зелені") – 4,63%;

Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;

решта кандидатів отримали менше 3% голосів.

Після оголошення результатів кандидати, які програли, закликали підтримати Макрона в другому турі. Про це оголосили Жан-Люк Меланшон, Валері Пекресс, Яннік Жадо, Фаб'єн Руссель, Анн Ідальго.

За Ле Пен на другому турі закликав голосувати кандидат від ультраправих Ерік Земмур.

Нагадаємо, Марін Ле Пен заявила про намір посилити співпрацю між Росією та НАТО після війни і вона готова допомогти з цим.