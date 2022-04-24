Епіфаній привітав українців з Великоднем: просимо у Господа допомоги

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав усіх українців з Великоднем і зазначив, що це велике свято є найбільшим для всіх християн. Також предстоятель ПЦУ попросив у Господа допомоги у протистоянні нашої країни російській повномасштабній агресії, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас з Великоднем - Великоднем Господнім! Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України. Бо воістину Христос воскрес" - сказав митрополит.

У ПЦУ зазначають, що Воскресіння Христове є основою віри православних християн і запорукою надії.

"Сьогоднішнє свято – найбільше для всіх християн. Ми святкуємо перемогу над смертю, над диявольською неправдою, утверджуємо перемогу добра над злом. Для українців це сьогодні дуже важливо і символічно. Ми теж віримо в цю перемогу над злом і насиллям, яке так нещадно сіє на наших землях російський агресор.