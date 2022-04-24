Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і прочитав молитву в Софійському соборі в Києві, повідомляє Новое время.

У привітанні президент Зеленський побажав українцям перемоги у війні з Росією.

"Ми долаємо темні часи. У цей світлий день я і більшість з нас — не у світлих одежах. Але ми боремось за світлу ідею. На світлій стороні. І на нашому боці - правда, люди, Господь і вище небесне сяйво" , – каже президент.

Зеленський також прочитав молитву, в якій попросив бога берегти захисників України, дати здоров’я і довгого життя всім українцям — дітям та дорослим — і стійкості тим, хто втратив близьких. У молитві президент також згадав мирні міста України, які постраждали від злочинних обстрілів РФ.