Зеленський привітав українців з Великоднем
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і прочитав молитву в Софійському соборі в Києві, повідомляє Новое время.
У привітанні президент Зеленський побажав українцям перемоги у війні з Росією.
"Ми долаємо темні часи. У цей світлий день я і більшість з нас — не у світлих одежах. Але ми боремось за світлу ідею. На світлій стороні. І на нашому боці - правда, люди, Господь і вище небесне сяйво", – каже президент.
Зеленський також прочитав молитву, в якій попросив бога берегти захисників України, дати здоров’я і довгого життя всім українцям — дітям та дорослим — і стійкості тим, хто втратив близьких. У молитві президент також згадав мирні міста України, які постраждали від злочинних обстрілів РФ.
"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія — це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним — вічна злагода й процвітання. З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем. Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!", – зазначив Зеленський.