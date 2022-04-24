Генштаб опублікував нові дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ в Україні з початку вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.
- особового складу – ліквідовано близько 21800,
- танків - 873,
- бойових броньованих машин – 2238,
- артилерійських систем – 408,
- РСЗВ – 147,
- кошти ППО – 69,
- літаків – 179,
- вертольотів – 154,
- автомобільної техніки – 1557,
- кораблі/катери - 8,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191,
- спеціальна техніка – 28,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.