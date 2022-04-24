Генштаб опублікував нові дані про втрати російської армії

Генштаб опублікував нові дані про втрати російської армії
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо втрат російських військ в Україні з початку вторгнення.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook.

  • особового складу – ліквідовано близько 21800,
  • танків - 873,
  • бойових броньованих машин – 2238,
  • артилерійських систем – 408,
  • РСЗВ – 147,
  • кошти ППО – 69,
  • літаків – 179,
  • вертольотів – 154,
  • автомобільної техніки – 1557,
  • кораблі/катери - 8,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191,
  • спеціальна техніка – 28,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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