ОК "Південь": ЗСУ відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонщини

Збройні сили відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у звіті Оперативного командування "Південь".

"Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження нашими підрозділами. Понісши значні втрати, ворог відійшов у бік Чорнобаївки" , – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ не називають звільнені населені пункти.

За даними ОК, загальні втрати противника 23 квітня в регіоні складають 74 окупанти та 13 одиниць техніки: 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БПЛА-розвідники.