Подоляк: Київ пропонує Москві спецпереговори по Маріуполю

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", в підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори, повідомляє Українська правда.

"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати" Пропоную РФ подумати про залишки репутації" , – заявив він.

За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":

Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем. Негайно дати гумкоридор для цивільних. Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Генштаб ЗСУ вранці 24 квітня повідомив, що минулої доби армія РФ продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації.