Подоляк: Київ пропонує Москві спецпереговори по Маріуполю
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що російські війська без упину атакують маріупольський завод "Азовсталь", в підземеллях якого перебувають українські захисники та мирні жителі, – він пропонує РФ спеціальні переговори, повідомляє Українська правда.
"Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ "не штурмувати" Пропоную РФ подумати про залишки репутації", – заявив він.
За словами Подоляка, для порятунку репутації РФ необхідні три "маріупольські кроки":
- Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.
- Негайно дати гумкоридор для цивільних.
- Погодитись на "спецраунд переговорів", щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.
Генштаб ЗСУ вранці 24 квітня повідомив, що минулої доби армія РФ продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі "Азовсталі". Вона завдає авіаударів, зокрема з літаків дальньої авіації.