Болгарський прем'єр наступного тижня відвідає Київ

Прем'єр-міністр Болгарії Кіріл Петков наступного тижня відвідає Київ з урядовою делегацією. Візит очікується 27 квітня, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю" , - зазначив Петков.

За його словами, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію" , - додав він.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті. Зокрема, проросійські соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена.